رمضان 2025.. تعرف على أبطال مسلسل "منتهي الصلاحية" لـ محمد فراج

يخوض الفنان محمد فراج السباق الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل جديد، يحمل اسم "منتهي الصلاحية"، وذلك بعد غيابه عن موسم رمضان الماضي 2024، تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي، ومكون من 15 حلقة.

ويشارك في بطولة مسلسل "منتهي الصلاحية" بجانب محمد فراج، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:ياسمين رئيس، هبة مجدي، محمود الليثي، تامر نبيل، دنيا ماهر، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن.

محمد فراج

آخر أعمال محمد فراج الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال محمد فراج الدرامية، هو من خلال مشاركته في موسم رمضان 2023، بمسلسل "حرب" مع الفنان أحمد السقا، والذي حقق نجاحا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

وكان آخر أعمال الفنان محمد فراج السينمائية، هو مشاركته في فيلم "أهل الكهف"، بطولة الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه مؤخرًا في دور العرض السينمائية.





أبطال وصناع فيلم "أهل الكهف"





وفيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.