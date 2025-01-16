خالد سليم لـ ياسمين عبد العزيز: "إن شاء الله مسلسلنا يكسر الدنيا في السنة الحلوة دي"

قام الفنان خالد سليم بتهنئة ياسمين عبدالعزيز بمناسبة عيد ميلادها، ووجه لها رساله عبر صفحاته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

خالد سليم يهنئ ياسمين عبدالعزيز

وكتب خالد سليم: «النهاردة عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.. الفنانة الجميلة أوي وروحها أجمل، وقلبها أجمل وأجمل.. الإنسانة الأصيلة اللي بتحب كل اللي حواليها، الحقانية أوي وصاحبة كل صحابها الحقيقيين».

خالد سليم يدعو لـ ياسمين عبدالعزيز

وأضاف خالد سليم: «ربنا يسعدك وتكون السنة الجديدة في حياتك حلوة وتكون كلها صحة وسعادة ونجاح وستر من ربنا ومحبة من كل الناس أكتر وأكتر، ربنا يخليكي لأولادك ولجمهورك وكل حبايبك، ومسلسلنا «وتقابل حبيب»، إن شاء الله يكسر الدنيا في السنة الحلوة دي ربنا يخليكي لأولادك ولجمهورك ولكل حبايبك».

تفاصيل مسلسل وتقابل حبيب

وينتمي مسلسل وتقابل حبيب إلى نوعية مسلسلات الـ 30 حلقة، تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية يسجل التعاون الثاني بين ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، ومن المقرر عرضه خلال ماراثون دراما رمضان 2025.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب من بطولة: ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، أنوشكا، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

وكان آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز هو مسلسل «ضرب نار»، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023، وتناول العمل قصة جابر الذي يسافر من الصعيد، إلى القاهرة بسبب الثأر، ويلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة، المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، ماجد المصري، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.