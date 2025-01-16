بكلمات مليئة بالحزن.. قصي خولي يحيي ذكرى وفاة والده

أحيى الفنان اللبناني قصي خولي ذكرى وفاة والده،وذلك بكلمات مليئة بالحزن عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “قصي” على الصورة قائلة:"منذ سنة وفي هذا التوقيت صمت الكون توقف الوقت طفئت الألوان وساد السواد 16 / 1 / 2024 روحي تبخر مائها تاهت هائمة بلا نور يرشد الطريق شمعة عمري قررت ان تنطفئ

معلنة النهاية توفى والدي توفى عميدنا".

آخر أعمال قصي خولي

يذكر أن مسلسل "وأخيرًا" يجمع قصي ونادين للمرة الثالثة، بعد مسلسلي "خمسة ونص" و"عشرين عشرين"، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج أسامة الناصر، ومن إنتاج شركة الصباح،

على جانب آخر، شارك خولي مؤخرًا في مسلسل "من إلى" وقدم شخصية مدرس رياضيات يدعى "وليد" وهو شخص مسالم ولا يفضل الدخول في المشاكل، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب، بسبب عدة ظروف قاهرة عصفت به والعمل من تأليف بلال شحادات وإخراج مجدي السميري.

قصة مسلسل وأخيرا

مسلسل وأخيرا مسلسل اجتماعي ويتضمن عناصر التشويق والإثارة، وتدور أحداثه حول بطلة المسلسل "نادين" التي تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضي مخيف تخفيه عمن حولها، حتى لا يعرفون كيف وصلت إلى ما هي عليه الآن. ومسلسل وأخيرا من بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، وغيرهم من النجوم، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن إخراج أسامة الناصر.

أبطال مسلسل وأخيرا

مسلسل وأخيرا بطولة نادين نحسب نجيم وقصي خولي وزينة مكي ويُشارك أيضًا إلى جوار نادين نسيب نجيم وقُصي خولي في بطولة مسلسل وأخيرا ثُلة من النجوم مثل: إبراهيم الحجاج، فايز بن جريس، وسعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضه، غنوة محمود، فيفيان انطونيوس.

نبذة عن النجم قصي خولي وحياته الشخصية

قصي خولي هو ممثل سوري مشهور جدًا في الوطن العربي من مواليد الواحد من أبريل عام 1976م في دمشق عاصمة سوريا، كان أول عمل تمثيلي له هو فيلم ذاكرة صعبة ومن بعد هذا الفيلم بدأ قصي خولي في تمثيل العديد من الأعمال التمثيلية التي وسعت من شهرته خلال وقت قصير جدا.

تزوج قصي خولي ابنة آمال علام بعد أن سافر إلى أمريكا وقرر الاستقرار فيها وزوجته أيضًا كانت تعيش في أمريكا وأخذت الجنسية الأمريكية، وبعد فترة من الزواج أنجبا ابنهم الصغير فارس خولي.

أبرز الأعمال التي قدمها النجم قصي خولي

الزير سالم.

نساء صغيرات.

الأرواح المهاجرة.

قلة ذوق وكثرة غلبة.

أحلام كبيرة.

الخيزران.

ليل المسافرين.

عصير الجنون.

خمسة ونص.

لا حكم عليه.

عشرين عشرين.

عائلتي وأنا.

سر الكنز.

أبناء القهر.

أحقاد خفية.

انتقام الوردة.

وصمة عار.

