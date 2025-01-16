من باريس..أيتن عامر تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

الفجر الفني
آيتن عامر
آيتن عامر

شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير لها من باريس أثناء استمتاعها بإجازتها،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “آيتن” وهي ترتدي بلوفر تيدي بير باللون البني وأيس كاب باللون الأسود، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل عدد كبير من الجمهور معها.

 

أحدث أعمال آيتن عامر

 

ومن ناحية اخري، تشارك آيتن عامر في فيلم “درويلة” الذي يشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، آيتن عامر، مسلم، ومحمد علي رزق، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف عبد الرحمن فتحي ومحمد دياسطي، ومن إخراج معوض إسماعيل، ويتميز بقصته التي تجمع بين الكوميديا والدراما.

اخر اعمال آيتن عامر 

وكان اخر اعمال آيتن عامر هو فيلم عنب ويشاركها في البطولة إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ومحمود حافظ، ونور قدري، وتوني ماهر، مع عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.

قصة فيلم عنب 

وتدور احداث فيلم "عنب" في إطار اجتماعي كوميدي، حول شاب مليونير ولكنه مستهتر، وقبل حفل زفافه بيومين يستيقظ ليكتشف أنه تزوج من خطيبته ومن خطيبة صديقه، وأنه أيضًا تخلى عن ثروته لشخص غريب تمامًا، فيبدأ في رحلة البحث لمعرفة ما حدث في الليلة الماضية.

وأيضا شاركت في مسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.

أحدث ظهور لها احدث جلسة تصوير أحداث فيلم عنب الفنانة ايتن عامر قصة فيلم عنب فيلم عنب جلسة تصوير اعمال ايتن عامر آخر أعمال أيتن عامر اخر أعمال ايتن

مواد متعلقة

بالأسود.. مي عمر تتألق بأحدث ظهور لها

بهذه الطريقة.. كارول سماحة تروج لكليبها الجديد

فاتن سعيد تبدأ تصوير شخصيتها في "ظلم المصطبة"

تامر مرتضى واروما ستوديوز ينعان نبيل الحلفاوي

صفاء أبو السعود ناعية نبيل الحلفاوي: فقدنا قيمة وقامة فنية وإنسانية غير عادية

بعد نجاحه بـ "كل وعد" مع وائل جسار رفيق نجيب مرشح لجائزة بيلوبيرد عربية للموسيقى كافضل كاتب أغاني

عمرو مصطفى يطرح كليب "أولى بيا".. تعرف على التفاصيل

القصيدة العربية ودورها في المجتمعات.. جسور وصل شعرية بين الماضي والحاضر

الأكثر قراءة

خالد الغندور: الشمال القطري لا يُمانع التعاقد مع أكرم توفيق في يناير ولكن

خالد الغندور: رحيل خمس لاعبين عن مودرن سبورت في الميركاتو الشتوي و٤ صفقات جديدة

خالد الغندور: ياسر علي يقود الطلائع أمام سيراميكا في كأس مصر وبسيوني يعود بعدها

أشرف حمادة إمام: أبارك لزيزو لتخطيه أهداف والدي..وهو أفضل لاعب حاليا في مصر

أوشاكوف: ننتظر بهدوء أن يأخذ فريق ترامب مكانه ثم سنرى ما سيحدث

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

حصاد جولة مثيرة في القسم الثاني لأندية القاهره

جماهير الزمالك تسخر من جوميز بعد الهزيمة المذلة