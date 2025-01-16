تامر عبدالمنعم ينفي شائعة وفاة والده

أرجو تحري الدقة قبل نشر أخبار كاذبة.. تامر عبدالمنعم يعلق على شائعة وفاة والده

الفجر الفني
تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

نفى الفنان تامر عبدالمنعم خبر شائعة وفاة والده الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالمنعم والذي يتلقى علاجه الآن بإحدى مستشفيات منطقة الزمالك.

ونشر الفنان تامر عبدالمنعم صورة لوالده الكاتب الصحفي محمد عبدالمنعم وعلق عليها: لا صحة للإشاعة السخيفة 
ووالدي الكاتب الصحفي الكبير محمد عبّد المنعم يتلقي علاجه بالمستشفي الآن وارجو تحري الدقة قبل نشر أخبار كاذبة.

وكان الكاتب الصحفي محمد عبدالمنعم تم حجزه بغرفة العناية المركزة آثر أزمة صحية تعرض لها فجر اليوم.

ونصح الأطباء والد الفنان تامر عبدالمنعم بمغادرة العناية المركزة ونقله لغرفة عادية.

ووصف الأطباء حالة الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالمنعم بأن هناك التهاب رئوي حاد وضعف بعضلات القلب مع خلل في وظائف الكلى.

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