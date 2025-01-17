"موضوع عائلي 3" يتصدر التريند.. حميد الشاعري وسماح أنور يخطفان الأضواء في الحلقة السابعة

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل موضوع عائلي الموسم الثالث أحداثًا مفاجئة جعلتها تتصدر محركات البحث، خاصة بعد ظهور النجم حميد الشاعري والفنانة سماح أنور كضيفي شرف، مما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حميد الشاعري يشعل الأجواء في حفل زفاف رانيا يوسف

بدأت الحلقة بموقف محرج لماجد الكدواني (إبراهيم) عندما التقى بصديقة زوجته مريم داخل محل ملابس نسائية أثناء شرائه فستان زفاف "عبلة" رانيا يوسف، حيث ارتبك أمامها وحاول تبرير الموقف بأنه مجرد صديق.

وجاءت المفاجأة الكبرى بظهور الفنان حميد الشاعري كضيف شرف، حيث تتجهز عبلة لحفل زفافها وتقرر أن يكون الشاعري هو نجم الحفل، إلا أن إبراهيم يرفض ذلك في موقف طريف أثار ضحك الجمهور. ظهور الشاعري في المسلسل جاء مميزًا، خاصة مع تاريخه الغنائي الطويل الذي جعله أحد رموز جيل الثمانينيات والتسعينيات.

سماح أنور وأموال غسيل الأموال.. خطة جريئة تنتج فيلمًا سينمائيًا

أما الحدث الأبرز الآخر في الحلقة، فكان ظهور الفنانة سماح أنور، التي أدت دور سيدة تعمل في غسيل الأموال.

يتورط كل من محمد شاهين ومحمد القس في عمليات غير قانونية، ويبحثان عن طريقة لتبييض الأموال، ليجدا الحل عند شخصية سماح أنور، التي ترفض التعامل معهما بالطريقة التقليدية وتقترح عليهما استثمار الأموال في إنتاج فيلم سينمائي. المفاجأة أن الثنائي يوافقان، ويقترحان أن يكون طه دسوقي هو بطل العمل.

أحداث درامية تشعل الحماس.. وشكوك حول أبناء إبراهيم

لم تخلُ الحلقة من مشاعر التوتر والدراما، حيث تواصل "زينب" (سما إبراهيم)، شقيقة إبراهيم، تعاملها الحنون مع أولاد "الجابر"، الرجل الذي توفي في حريق الفندق، وتبدأ في الشك بأنهم أبناء إبراهيم الذين أخفى حقيقتهم طوال هذه السنوات.

هذا الخط الدرامي أضاف عنصر التشويق للحلقة، مما جعل الجمهور يتساءل عن مصير الشخصيات في الحلقات القادمة.

"موضوع عائلي 3".. نجاح مستمر بنجومه وضيوفه المميزين

يواصل مسلسل موضوع عائلي نجاحه في موسمه الثالث، حيث يضم نخبة من النجوم، أبرزهم ماجد الكدواني، رانيا يوسف، طه دسوقي، محمد رضوان، رنا رئيس، نور اللبنانية، سما إبراهيم، محمد القس، محمد شاهين، وعلاء مرسي. المسلسل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

متى تُعرض حلقات "موضوع عائلي"؟

تعرض حلقات الموسم الثالث من المسلسل كل يوم أربعاء في تمام الساعة 11 مساءً عبر منصة شاهد، حيث ينتظر الجمهور بفارغ الصبر الحلقة المقبلة لمعرفة مصير الشخصيات والأحداث المثيرة القادمة.

بفضل الحبكة القوية وظهور النجوم المميزين، يستمر موضوع عائلي 3 في تصدر قوائم المشاهدة، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز الأعمال الدرامية في الموسم الحالي.