عاجل..منير مكرم يعلن وفاة الفنان فكري صادق

الفجر الفني
فكري صادق
فكري صادق

أعلن الفنان منير مكرم عن وفاة الفنان فكري صادق عن عمرا يناهز الـ 79 عامًا، وكتب خبر الوفاة على صفحته بموقع "فيسبوك"، ومن المقرر تشييع جنازته عقب صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة. 

 

شارك فكري صادق في العديد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ السينما والمسرح المصري، من بين أبرز أعماله السينمائية "امرأتان ورجل"، "زمن عماد الدين"، و"المرافعة"، كما قدم العديد من المسرحيات الناجحة مثل "أزواج بلا ماضي"، مما جعله واحدا من الأسماء اللامعة في مجال التمثيل.

 

تميزت مسيرته الفنية بتنوع أعماله بين السينما والمسرح والتلفزيون، حيث شارك في العديد من الأعمال المتميزة، من أبرزها فيلم "صور ممنوعة" عام 1972، ومسرحية "أزواج بلا ماضي" عام 1975. كما قدم العديد من الأدوار البارزة في أعمال مثل "امرأتان ورجل"، "زمن عماد الدين".

 

 

ترك فكري صادق بصمة كبيرة في عالم الفن المصري، حيث اشتهر بأدائه المتميز وقدرته على تجسيد الشخصيات المختلفة ببراعة.

 

 

 

 

 

 

 

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