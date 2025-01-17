لهذا السبب.. فيلم "مين يصدق" مهدد بالسحب

الفجر الفني
بوابة الفجر

حقق فيلم “مين يصدق" للمخرجة زينة أشرف عبد الباقي، إيرادات متوسطة أمس، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حيث حصد إيرادات بلغت  4962 ألف جنيه فقط، مقابل 37 تذكرة.


أحداث فيلم "مين يصدق"
 

وتدور أحداث الفيلم حول نادين التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهم بها، وتتعرف على شاب محتال يُدعى باسم يقدم لها الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.


أبطال وصناع فيلم "مين يصدق"



فيلم مين يصدق هو من بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

 

اشرف عبد الباقى الموزع السينمائي محمود الدفراوي أنور الصباح حامد الشراب جايدا منصور زينة أشرف عبد الباقى زينة عبد الباقي فيلم مين يصدق محمود سليمان محمود الدفراوى

مواد متعلقة

انهيار نجل فكري صادق فور وصول جثمان والده

فيلم "6 أيام" لـ أحمد مالك يحصد 722 ألف ضمن إيرادات أمس

ريهام حجاج تكشف عن آخر رسالة بينها وبين فكري صادق

بسمة بوسيل تحقق نجاحًا ساحقًا بأغنيتها الجديدة "لأ ثواني" وتتصدر الترند

"كانت تخض".. محمد الشرنوبي يشيد بأداء هنا الزاهد في "إقامة جبرية"

اللحظات الأخيرة لـ فكري صادق قبل وفاته

13 يونيو.. موعد عرض فيلم How to Train Your Dragon

هنا الزاهد تحتل المركز الأول ضمن الأكثر مشاهدة عبر منصة Watch it
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شي جين بينغ: الولايات المتحدة والصين تستطيعان كسفينتين عملاقتين الإبحار على طريق الاستقرار والتنمية

وزير الاتصالات: نستهدف تدريب 500 ألف شخص لتلبية متطلبات سوق العمل من التخصصات التكنولوجية المختلفة

بهذة الطريقة.. علي الحجار يحتفل بـ عيد زواجه

وزير الزراعة يُعلن تحقيق رقمًا قياسيًا في الصادرات الزراعية لعام 2024

مودرن سبورت يتعاقد مع علي فوزي

"الشبورة الكثيفة تربك الطرق "الأرصاد تحذر من طقس غامض وتغيرات مرتقبة غدًا السبت

البيتكوين تقفز 6%.. وتتخطى 104 آلاف دولار

تموين شرق تضبط لحوم ومصناعتها منتهية الصلاحية