13 يونيو.. موعد عرض فيلم How to Train Your Dragon

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال الفيلم العالمي How to Train Your Dragon يوم 13 يونيو المقبل.

تفاصيل فيلم How to Train Your Dragon

فيلم How to Train Your Dragon، مستوحى من سلسلة أفلام أنيميشن شهيرة تحمل نفس الاسم، ولكن يتم تقديمه هذه المرة كفيلم واقعي، والعمل من نوعية أفلام الحركة والمغامرة، ويتناول قصة شاب ينتمي لشعب الفايكنج، يحاول شق طريقه في عالم صيد التنانين وإثبات جدارته وسط شعبه وعائلته، ولكن تتسبب صدفه بحتة في بداية صداقة قوية بينه وبين تنين صغير، ويخوضان سويًا العديد من المغامرات.

شخصيات فيلم How to Train Your Dragon

ويجسد ماسون ثامس خلال أحداث الفيلم دور هيكاب هورندوس هادوك الثالث، وهو فتى مراهق يسعى جاهدًا لتلبية توقعات والده العالية بأن يصبح مقاتل تنين شجاع ومع ذلك، يختبر ولاءه وشجاعته عندما يشكل صداقة غير متوقعة مع تنين، فيما تقدم نيكو باركر دور أستريد هوفرسون وهي المحاربة الشرسة من الفايكنج التي تصبح حبيبة هيكاب.

ويقدم جيرارد بتلر شخصية ستويك ذا فاست وهو والد هيكاب ورئيس قبيلة هيري هووليجان، وهو زعيم قوي الإرادة، يلتزم بحماية شعبه، ويلعب نيك فروست دور جوبير ذا بيلش، وهو صديق ستويك القديم الذي يرشد هيكاب وأصدقاءه أثناء تدريبهم على التنانين.

فيما يظهر جوليان دينيسون في الفيلم بشخصية فيشليجز إنجرمان، وهو أفضل صديق لـ هيكاب، وهو شخص أخرق، لكنه طيب القلب، ويمتلك معلومات مميزة عن التنانين، ويجسد جابرييل هاويل شخصية سنوتلاوت جورجنسون، وهو صديق صريح وواثق من نفسه لـ هيكاب، ويُعرف بشخصيته المتغطرسة، وغالبًا ما يتعارض مع هيكاب، لكنه يُظهر ولاءه عندما يكون الأمر مهمًا للغاية.

، والعمل من بطولة ماسون ثامس، نيكو باركر، جيرارد باتلر، جوليان دينيسون، جابريل هويل، برونوين جيمس، هاري تريفالدوين، نيك فروست، روث كود، نك كورنويل، وصموئيل جونسون، والفيلم من تأليف وإخراج دين ديبلوس.