صابرين النجيلي: بدأت رحلتها مع "تيك توك" بأغنية "ع الكورنيش" ومقالب الطفولة كادت تفرق بين زوجين!

الفجر الفني
صابرين النجيلي برفقة
صابرين النجيلي برفقة أخواتها


حلت المطربة صابرين النجيلي وشقيقاتها صفاء وصافيناز ضيفات على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" عبر قناة ON، في حلقة مليئة بالذكريات الطريفة والمواقف غير المتوقعة.

 

 

تصريحات صابرين النجيلي: 

 

 

كشفت صابرين النجيلي عن أولى خطواتها في عالم "تيك توك"، حيث كانت أغنية "ع الكورنيش" للمطربة جواهر أول ما قدمته على المنصة، مشيرة إلى أن شقيقتها صفاء تختلف في الواقع عن شخصيتها المرحة والمليئة بالطاقة في الفيديوهات، لدرجة أن الجمهور أطلق عليها لقب "فيتامين ص" بسبب اسمها الذي يبدأ بحرف الصاد.

 

 

 

 

لكن الحلقة لم تخلُ من الضحك والدهشة، حيث استرجعت الأخوات ذكريات طفولتهن حين كنّ يصنعن المقالب، حتى أن إحداها كادت تتسبب في طلاق زوجين بعد أن قمن بمكالمة بصوت رجل لمعاكسة امرأة، ما أدى إلى خلاف حاد بين الزوجين، ولم تنتهِ القصة إلا بعد تدخل والدتهن للاعتذار وتهدئة الأجواء.

 

رحلة صابرين النجيلي الفنية: 

 

كما تحدثت صابرين عن رحلتها الفنية، موضحة أنها كتبت أغنية "قلبي دق دق" قبل خمس سنوات، لكنها لم تنفذها إلا مؤخرًا، لتصبح تريند فور صدورها، مؤكدة أن حبها للإخراج والإنتاج بدأ منذ الطفولة، حيث كانت تصوّر أفلامًا منزلية قبل ظهور الهواتف الذكية.

 

 

واختتمت الحلقة بأداء غنائي مميز، حيث قدمت صابرين أغنية "إسمعوني" للراحلة وردة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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