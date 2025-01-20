هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وشوارع باريس

الفجر الفني
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

خطفت الفنانة هيفاء وهبي واشعلت التواصل الاجتماعي بصورها في أحدث جلسة تصوير لها خلال قضها عطلتها في شوارع باريس. 

أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي 

وشاركت هيفاء وهبي جمهورها عبر صفحتها علي موقع إنستجرام أحدث جلسة تصوير لها من باريس، وظهرت بأكثر من إطلالة جذابة تعكس حسها الراقي للموضة.

 

 

أحدث أعمال هيفاء وهبي 

ومن ناحية اخري، تعاقدت هيفاء وهبي مؤخرا على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "المشتبه الرابع"، تأليف مينا دكران، وإخراج ليث الربايعه، وإنتاج بيروت برودكشن، ومن المقرر أن يعرض العمل مع بداية من منتصف عام 2025 القادم وعلى 3 مواسم متتالية على إحدى المنصات الرقمية العالمية.

آخر أعمال هيفاء وهبي

وكان آخر أعمال هيفاء وهبي هي أغنية "يا نحلة"، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، ميكس وماسترينغ سليمان دميان، تصوير محمد يوسف.

وتشارك في فيلم ولاد المحظوظة، وتجسد هيفاء من خلال أحداث الفيلم، شخصية سيدة لبنانية تتاجر في التفاح، وتتعرض لأزمات عديدة مع تتابع الأحداث، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، الفيلم من بطولة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، نانسي صلاح، محمود الليثي، توني ماهر، وسليمان عيد، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

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