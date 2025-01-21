سعد لمجرد يعلن عن عمل غنائي جديد بالتعاون مع طلال وضياء الميالي

الفجر الفني
سعد لمجرد
سعد لمجرد

 

فاجأ النجم المغربي سعد لمجرد جمهوره بإعلانه عن عمل فني جديد من المقرر طرحه يوم الأربعاء 22 يناير. 

ونشر لمجرد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام منشورًا كشف فيه عن تفاصيل هذا التعاون الفني المميز، حيث يتعاون مع الموسيقار الدكتور طلال في أغنية تحمل عنوانًا غامضًا لم يُكشف عنه بعد، لكن من الواضح أنه يحمل طابعًا خاصًا ومميزًا.

الأغنية من كلمات الشاعر ضياء الميالي، فيما تولى الإشراف العام عليها المخرج والإعلامي أبو منذر، ما يشير إلى أن العمل سيكون متكاملًا من حيث الكلمات والألحان والإخراج الفني. 

وأعرب لمجرد عن أمله في أن تنال الأغنية إعجاب جمهوره، حيث كتب: "أتمنى من قلبي أن ينال إعجابكم."

وتفاعل متابعو الفنان المغربي مع الإعلان بحماس كبير، حيث عبروا عن تشوقهم لسماع العمل الجديد، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها سعد لمجرد في أعماله السابقة التي تمزج بين الطابع المغربي والألوان الموسيقية المختلفة.

يُذكر أن سعد لمجرد يُعد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، وحقق شهرة واسعة بأغنياته التي تجمع بين الإيقاعات العصرية والروح الشرقية، ما جعله يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في مختلف أنحاء العالم العربي.
 

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