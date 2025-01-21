اول صورة لـ بوستر مسلسل "فهد البطل" رمضان 2025

يشارك الفنان أحمد العوضي، بمسلسل «فهد البطل»، الذي من المقرر عرضه في رمضان القادم 2025.

قصة مسلسل فهد البطل

ويجسد الفنان أحمد العوضي، خلال أحداث المسلسل دور فهد الشاب الصعيدي الذي يعمل صنايعي رخام ويهرب من عائلته في الصعيد إلى القاهرة ليبدأ حياة جديدة ولكنه يدخل في صراعات أخرى.

أبطال مسلسل فهد البطل

ومسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

اخر اعمال احمد العوضي

وكان اخر اعمال احمد العوضي هو مسلسل "حق عرب" وشارك في بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

قصة مسلسل "حق عرب"

دارت أحداث فى إطار شعبى تشويقى حول عرب السويركى "أحمد العوضى"، الذى يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذى يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولى" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.