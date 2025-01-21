وائل جسار يثير حماس جمهوره بأغنيته الجديدة "100 إحساس" بتوقيع أحمد زعيم

الفجر الفني
وائل جسار
وائل جسار

 

يستعد النجم اللبناني وائل جسار لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "100 إحساس جديد"، وهو عمل فني مميز يجمعه بمجموعة من الأسماء اللامعة في صناعة الموسيقى.

الأغنية من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، فيما تولى خالد سند مهمة الميكساج والماسترينغ، لضمان خروج الأغنية بأفضل جودة صوتية.

ويأتي هذا العمل بإنتاج من شركة Viral Wave، تحت إشراف المنتج المنفذ رامز سليمان، في تعاون يعكس رغبة جسار في تقديم عمل غنائي متميز يلامس إحساس الجمهور.

ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا واسعًا فور طرحها، خاصة وأن وائل جسار يُعرف باختياراته الموسيقية الراقية وصوته العذب الذي يجذب شريحة واسعة من محبي الطرب الرومانسي. 
 

وائل جسار يثير حماس جمهوره بأغنيته الجديدة 100 إحساس بتوقيع أحمد زعيم أحمد زعيم الفجر الفني اخر أعمال أحمد زعيم

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