باسم مغنية يروج عن أحدث أعماله الفنية الجديدة "بالدم"





شارك الفنان اللبناني باسم مغنية عبر حسابه الرسمي على إنستجرام البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "بالدم"، المقرر عرضه في رمضان 2025. المسلسل من إنتاج شركة "إيغل فيلمز" للمنتج جمال سنان، وتأليف وسيناريو وحوار ندين جابر، وإخراج فيليب أسمر.

يشارك في البطولة إلى جانب باسم مغنية كل من ماغي بوغصن، بديع أبو شقرا، رفيق علي أحمد، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، نوال كامل، جناح فاخوري، سمارة نهرا، والسي فرنيني.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حيث يجسد باسم مغنية شخصية تحمل تحديات وصراعات تعكس واقع المجتمع.

من جانبها، كشفت الفنانة ماغي بوغصن عن اسم شخصيتها في المسلسل، حيث ستؤدي دور "غالية"، وشاركت متابعيها عبر حسابها على إنستجرام صورًا من كواليس التصوير.

يُذكر أن هذا التعاون ليس الأول بين باسم مغنية وماغي بوغصن، حيث قدما معًا أعمالًا ناجحة في السابق، مما يزيد من ترقب الجمهور لهذا العمل الجديد. من المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا نظرًا للقصة المشوقة وفريق العمل المميز.