أول صورة لـ بوستر مسلسل «الكابتن» رمضان 2025

يشارك الفنان أكرم حسني، في موسم مسلسلات رمضان 2025، من خلال مسلسل «الكابتن»، ينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدي، ومكون من 15 حلقة، بقيادة المخرج معتز التوني.

تفاصيل شخصية أكرم حسني في الكابتن

ويقدم أكرم حسني خلال أحداث العمل دور كابتن طيار يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية الغير متوقعة، في اطار اجتماعي يتناسب مع جميع الفئات العمرية، ويناسب الأسر المصرية.

قنوات عرض مسلسل «الكابتن»

ومن المفترض عرض مسلسل “الكابتن” على قناة dmc كما اعتاد أكرم حسني على عرض أعماله عبر شاشتها بالتزامن مع منصة watch it الإلكترونية.

ابطال مسلسل «الكابتن»

و مسلسل «الكابتن» قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل معتز التوني، ويشارك في البطولة إلى جانب أكرم حسني كل من: آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجاري الاتفاق على باقي فريق العمل، إنتاج كريم أبو ذكري.

قصة مسلسل «الكابتن»

وتدور أحداث مسلسل الكابتن، في 15 حلقة حيث يجسد أكرم من من خلال العمل شخصية كابتن طيار وتكشف الأحداث عن العديد من المفارقات الكوميدية.

اخر اعمال أكرم حسني

وكان اخر اعمال أكرم حسني هو مسلسل "بابا جه"، وشاركه بطولته، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.