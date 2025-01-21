أغنية ماشيين لتامر عاشور ومدين تحقق انتشارًا واسعًا وتتصدر تريند يوتيوب

استطاعت أغنية "ماشيين"، التي أبدع في غنائها الفنان تامر عاشور ولحنها الملحن المتميز مدين، أن تحقق نجاحًا ملفتًا في فترة قصيرة، حيث تصدرت تريند موقع الڤيديوهات يوتيوب، وحصدت إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواه.

تفاصيل أغنية ماشيين:

الأغنية التي تكون ضمن أغاني ألبومه الجديد "ياه"، لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، الذين أبدعوا في عمل فيديوهات مميزة باستخدام الأغنية، مما زاد من انتشارها وشعبيتها، وقاموا أيضًا بغنائها عبر هاشتاج "غني ألحان مدين" تعبيرًا عن إعجابهم بالألحان المميزة التي قدمها مدين في الأغنية، ليصبح الهاشتاج ضمن الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي.

تامر عاشور

جدير بالذكر أن هذا النجاح يضاف إلى سلسلة من الأعمال الناجحة التي جمعت بين تامر عاشور ومدين وهم" هقدر، مكملناش، وقت الوداع، كرهيني فيكي، سنين عشناها، خلصانة الحكاية، حبيبي أنت حبيبي، احنا الدنيا".