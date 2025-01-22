جنات تهنئ أحمد جمال وفرح الموجي بخطبتهما



قدمت المطربة جنات التهنئة للفنان أحمد جمال وخطيبته فرح الموجي بمناسبة خطبتهما، معربة عن سعادتها بهذه المناسبة السعيدة.



ونشرت جنات عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" رسالة مليئة بالمودة، متمنية للثنائي حياة سعيدة ومستقبلًا مليئًا بالحب والنجاح.



حيث قالت جنات: "قصة حب اتولدت قدامي لأكتر اتنين بحبهم، ربنا يسعدكم ويحفظكم ويخليكم لبعض".

أحمد جمال وفرح الموجي



الخبر أثار تفاعلًا كبيرًا من جمهور أحمد جمال وزملائه في الوسط الفني الذين شاركوا التهاني والدعوات بالتوفيق للعروسين.



جنات تختتم أعمالها بأغنية “وحده وحده” على المنصات الرقمية

اختتمت الفنانة جنات أحدث أعمالها الغنائية بأغنية “وحده وحده”، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية.

الأغنية من كلمات شريف شادي، وتوزيع يوسف حسين، ومكس وماستر ماهر صلاح، وحظيت بإعجاب واسع من جمهورها فور طرحها.

كلمات أغنية "وحده وحده" لجنات

قلبي ضرب دقه وحده وحده وحده

والفتو وربيت الكبده وحده وحده

ومعرفت كيفاش جرالي وحده وحده

معرفت نمشي ولا نوقف

قلبي ولا يرجف

بعقلي دايره روايات

لحكايه معايا سالات

حبيتو وبغيتو انا قولو قولو

وشفتو معرفت انا فين قولو قولو

وداني وادنا دنا حبيبي

نهاري ليوم باين زوين باين زوين حبيبي

العين تشوف والقلب يحس هكدا كتبدا

وراه لغرام معنو حس والعشق ولابده

جاني على الكانه والخاطر انايا بعده

ماهيا الا ثواني

خيالي سافر وداني

معرفت واش انا كنحلم

حالي مابقا يتفهم

حبيتو وبغيتو انا قولو قولو

وشفتو معرفت انا فين قولو قولو

وداني وادنا دنا حبيبي

نهاري ليوم باين زوين باين زوين حبيبيي