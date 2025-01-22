تعرف على إيرادات فيلم "6 أيام" أمس

الفجر الفني
٦أيام
٦أيام

انضم فيلم “6 أيام” لموسم أفلام رأس السنة 2025، والذي يعد تجربة شبابية رومانسية تجمعهما لأول مرة، وحصد إيرادات بلغت 640 ألفًا و359 جنيهًا محتلًا المركز الثاني في شباك تذاكر، حسبما صرح الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

 

تدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددا وقد اتخذ كلا منهما مسارا مختلفا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويا أم لا؟ الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة.


 

 

أبطال وصناع فيلم "6 أيام"

 

ويُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من النجم الشاب أحمد مالك، والنجمة الشابة آية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي، ويحمل الفيلم العديد من الأفكار الفلسفية حول الاختلاف والبعد والنضج والتحولات العاطفية مع مرور الزمن، وكيف أن مشاعر الحب تتأثر بالزمن.

أفلام رأس السنة 2025 الموزع السينمائي محمود الدفراوي ايرادات فيلم 6 ايام رأس السنة 2025 فيلم 6 أيام محمود الدفراوى وائل حمدي

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تعرف على إيرادات فيلم "6 أيام" لـ أحمد مالك وآية سماحة

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