محمود العسيلي يطرح اغنية "زعلان مني يا شتا ليه"

الفجر الفني
محمود العسيلي
محمود العسيلي

طرح الفنان محمود العسيلي اغنية زعلان مني يا شتا ليه، عبر قناته الرسمية علي موقع يوتيوب، والتي تعد أول أعماله في عام 2025.

اغنية زعلان مني يا شتا

وجاءت أغنية «زعلان مني يا شتا ليه؟» لـ محمود العسيلي، من كلمات: فيلبينو، إنتاج ومكساج وماسترينغ موسيقي: علي فتح الله.

 

 

كلمات اغنية زعلان مني يا شتا

وجاءت كلمات الأغنية: "زعلان مني يا شتا ليه؟، لما أنسى بتفكرني بيه كل اما أقول خلصنا، كل السكك تودي ليه، هو الفراق صاحبنا مش عايز ليه يسيبنا، كل اما نحب حاجة بيقولي مش نصيبنا، وغريبة الأوجاع دايمًا ظالمه المتباع، ليه بتيجي على اللي بايع وتنساه، وغريب يا فراق سايب كل العشاق، وبتيجي عليا دايمًا وتقوى، كانت أقرب مني ليا كانت كل حاجة هي، إزاي اديتها قلبي وترد ده بأذيه، لو ترجع بيا الدنيا لو جاتلي فرصة تانية، هختار أكون مكانها وأنا اللي ابيع في ثانية". 

 

 

آخر أعمال محمود العسيلي

وكان اخر اعمال الفنان محمود العسيلي، هي اغنية «لا أبالي» بالتعاون مع مطرب المهرجانات مسلم، حيث حققت نسب مشاهدات مرتفعة وصلت إلى 934 ألف مشاهدة حتى الآن، وايضا طرح أغنية «100 حاجة و50»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، من كلمات فلبينو، وألحان العسيلي، وهي أغنية مهداة للبنات القصيرة،كما طرح أغنية «في الساحل»، من كلمات فلبينو وألحان محمود العسيلي.

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