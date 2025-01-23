ياسمينا العبد تشارك في مسرحية بني ادم مع أحمد حلمي

تشارك الفنانة ياسمينا العبد في مسرحية بني آدم مع الفنان أحمد حلمي، وتقدم شخصية تحمل اسم زوبا، وتعرض المسرحية خلال فاعليات موسم الرياض في الفترة ما بين ٢٣ يناير وحتى ١ فبراير.

أبطال وصناع مسرحية “ بني آدم”



مسرحية بني آدم تضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: أحمد حلمي، أسيل عمرا ن، ياسمينا العبد، مصطفى خاطر، حمدي المرغني، إيمان السيد، عماد رشاد.

مسلسل “موضوع عائلي”



وفي سياق آخر، تصدرت ياسمينا العبد ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية عقب عرض مشهد يجمعها مع النجم ماجد الكدواني خلال أحداث مسلسل موضوع عائلي ٣ الذي يعرض حصريًا على منصة شاهد، وهو من بطولة ماجد الكدواني، طه الدسوقي، رنا رئيس، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، محمد رضوان. كتب العمل الثنائي محمد عز الدين وكريم يوسف، وأخرجه أحمد الجندي.

مسلسل “ساعته وتاريخه”



كما ظهرت ياسمينا في حلقة منفصلة باسم تفتيش مفاجئ من مسلسل ساعته وتاريخه، وتدور أحداث الحلقة عن الابتزاز الكتروني، ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد داش، ياسمينا العبد، خالد كمال، أحمد أمين، مايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

فيلم “سكر 2”



وعرض فيلم سكر 2 في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، والفيلم يضم عدد كبير من الأبطال، ومن أبرزهم: ماجدة زكي، حلا الترك، ريهام الشنواني، معتز هشام، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر المهدي، وتدور أحداثه في إطار موسيقي استعراضي.

مسلسل “لام شمسية”



وتشارك ياسمينا بشكل رسمي في مسلسل لام شمسية، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025، ويضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.

مسلسل “البحث عن علا 2”



وفي سياق آخر، يعد أحدث أعمال ياسمينا العبد هو مسلسل البحث عن علا 2، الذي عرض على منصة نتفليكس، وقدمت ياسمينا شخصية زينة صديقة نادية والتي تساعد علا في الترويج لمشروعهاsecond chance.



يضم مسلسل البحث عن علا 2 عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: هند صبري، ياسمينا العبد، سوسن بدر، ظافر العابدين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

مسلسل “مسار اجباري”



يذكر أن ياسمينا العبد شاركت في موسم رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل مسار إجباري، العمل من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.