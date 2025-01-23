منة عرفة تتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟

الفجر الفني
منة عرفة
منة عرفة

تصدر اسم الفنانة منة عرفة تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تقديمها إعتذار للفنانة إلهام شاهين، بعدما نشب بينهما خلاف مؤخرًا، من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام".

 

 

 

وكان قد نشب الخلاف بين إلهام شاهين ومنة عرفة، خلال الفترة الأخيرة، وجاء هذا الخلاف نتيجة اختلاف الآراء حول المشاهد الساخنة مؤخرًا.

 

اعتذار منة عرفة 

 

 

وجاء إعتذار منة عرفة، من خلال مشاركتها صورة لـ إلهام شاهين، وعلقت عليها قائلة:" استاذتنا ونجمتنا الكبيرة وقدوتنا اللي دايمًا بنفتخر بيها دايمًا بكون مبسوطة وفرحانة بحضرتك لما بشوفك في أي احتفاليه أو مهرجان أو تكريم لأنك بجد تستاهلي كل التقدير والاحترام والمحبة".

 

 

 

وأضافت:" أنا عايزة استغل الأيام الجميلة المفترجة اللي احنا فيها دلوقتي وأقولك كل سنة وحضرتك طيبة جميلة وقلبك طيب وجميل وأبيض زي ما اتعودنا عليه، وناجحة وبخير دايمًا يا رب، واعتذرلك وأقولك أنا أسفة عن أي حاجة صدرت مني تجاه حضرتك في يوم من الأيام، أنا مكنتش اقصدها، أنا بحبك وبحترمك جدًا وبقدرك وبقدر فنك وإبداعك إلى كلنا كبرنا عليه، واتعلمنا منه كتير وأخر حاجة بتنمنالك كل النجاح والتوفيق وكل الخير إلى في الدنيا لأنك تستاهلي كل حاجة حلوه زيك".

منشور منة عرفة 

 

آخر أعمال منة عرفة

 


وكان اخر أعمال منة عرفة هو فيلم "أسود ملون" وجسدت خلاله شخصية سالي الفتاة التي تريد أن تتزوج بأي طريقة وتتمنى أن تعيش قصة حب، ويشارك في بطولته كل من: بيومي فؤاد، ومحمد كيلاني، ورنا رئيس، ومنة عرفة، وأحمد فتحي، ومحمود حافظ، وإبرام سمير، ولأول مرة المطرب عصام صاصا، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسي.

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