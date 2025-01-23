الإعلان عن البوستر التشويقي لفيلم “سيكو سيكو” استعداداً لطرحه في السينمات قريباً

الإعلان عن البوستر التشويقي لفيلم “سيكو سيكو” استعدادًا لطرحه في السينمات قريبًا

الفجر الفني
فيلم سيكو سيكو
فيلم "سيكو سيكو"

 

 

كشف أبطال وصُناع فيلم “سيكو سيكو”، الذي يجمع بين النجوم الصاعدين عصام عمر وطه دسوقي، عن البوستر التشويقي للعمل، تمهيدًا لإطلاقه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء تصوير مشاهده الأخيرة في أواخر العام الماضي.

فيلم “سيكو سيكو”

أبطال وصناع فيلم "سيكو سيكو"

الفيلم يضم نخبة من النجوم، من بينهم علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة Film Square. تدور أحداث العمل في إطار كوميدي مشوّق، يجمع بين الضحك والإثارة.

 

أحدث أعمال عصام عمر

على جانب آخر، يعرض حاليًا للنجم عصام عمر فيلم “رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”، وهو أول بطولة مطلقة له في السينما، بمشاركة ركين سعد وعدد من الوجوه الشابة، تحت قيادة المخرج خالد منصور. كما يستعد عصام لإطلاق فيلم “فرقة الموت” الصيف المقبل، الذي يضم نخبة من النجوم مثل أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، ورشدي الشامي.


أحدث أعمال طه دسوقي

أما الفنان طه دسوقي، فيواصل تصوير مشاهده في مسلسل “ولاد الشمس”، المنتظر عرضه في رمضان 2025. العمل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام، ويشارك في بطولته أحمد مالك، محمود حميدة، معتز هشام، وغيرهم، ويتناول قصة صديقين نشآ معًا في دار للأيتام، ليسلط الضوء على رحلتهما المليئة بالتحديات التي تقودهما إلى عالم الجريمة.

فيلم “سيكو سيكو” يمثل إضافة نوعية للمشهد السينمائي، ويعد بمزيج من الكوميديا والتشويق الذي يجذب جمهورًا واسعًا.

الإعلان عن البوستر التشويقي لفيلم “سيكو سيكو” استعدادا لطرحه في السينمات قريبا 6 أعمال ينتظرها طه دسوقي الفترة القادمة أحدث أعمال طه دسوقي في الدراما إشادة تامر حبيب بموهبة عصام عمر أحدث اعمال الفنان عصام عمر

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