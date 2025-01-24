محمد سعد: سببان وراء ابتعادي 6 سنوات عن السينما.. و"الدشاش" لا يخلو من الكوميديا

تحدث الفنان المصري محمد سعد عن عودته إلى السينما بعد غياب طويل من خلال فيلمه الجديد "الدشاش"، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما.

وأكد في تصريحات صحفية أنه سعيد بهذه العودة التي تأتي بعد آخر أعماله في فيلم "الكنز" الجزء الثاني، موضحًا أن "الدشاش" يمثل تجربة مميزة ومتنوعة، وأنه يأمل أن يكون هذا التغيير الذي يطلبه الجمهور.

وأوضح سعد، أن غيابه كان بسبب بحثه عن سيناريو مختلف وأفكار جديدة تتماشى مع التغيير الذي يطالب به الجمهور.

ورغم ابتعاده عن الكوميديا التقليدية التي اشتهر بها مثل شخصية "اللمبي"، أكد سعد أن أفلامه الدرامية، مثل "الدشاش"، لا تخلو من لمسات كوميدية تأتي بشكل طبيعي من المواقف.

كما تحدث عن علاقته بالفنانة زينة، حيث أشار إلى أن بينهما علاقة صداقة قوية بدأت منذ فيلم "بوشكاش"، مؤكدًا أن العمل مع زينة دائمًا ممتع ويتميز بجو من الفكاهة.

وذكر أن كواليس الفيلم كانت مليئة بالتعاون والمزاح بين أبطال العمل مثل باسم سمرة، خالد الصاوي، نسرين طافش، مريم الجندي، ونسرين أمين، حيث اجتهد الجميع لإخراج أفضل ما لديهم.

وأكد محمد سعد أن المخرج سامح عبد العزيز أظهر تميزًا كبيرًا في هذا الفيلم، وأعرب عن سعادته بوجوده في قلوب الجمهور.