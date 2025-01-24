تعرف على موعد عرض الحلقة الـ 7 من مسلسل "فقرة الساحر"

الفجر الفني
مسلسل فقرة الساحر
مسلسل فقرة الساحر

حقق مسلسل "فقرة الساحر" بطولة الثلاثي طه دسوقي وعلي قاسم وأسماء جلال، نجاحًا كبيرًا، منذ بدايه عرضه، عبر منصة "يانجو بلاي".

 

 

 

ويواصل العمل في جذب عدد كبير من المشاهدين، حلقة تلو الأخرى، حيث تشهد الحلقات تطورًا سريعًا في الأحداث المليئة بالتشوق والإثارة.

 

 

 

وتعرض الحلقة الـ 8 من مسلسل "فقرة الساحر"  يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل،  على منصة "يانجو بلاي" الإلكترونية.

 

 

أبطال مسلسل "فقرة الساحر "
 
 

 

المسلسل يضم طاقمًا متميزًا من النجوم، بينهم طه دسوقي، أسماء جلال، وعلي قاسم، مما أضاف ثقلًا دراميًا وشخصيات متنوعة.

 

أحداث مسلسل "فقرة الساحر"

 

وتدور الأحداث حول حياة ثلاثة أصدقاء مقربين: لمى ومِكس وألفي الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة  يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية، يهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدي خفيف، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة، مما يجعلها رحلة ممتعة ومليئة بالإثارة والضحك.

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