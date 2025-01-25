بالأسماء.. قائمة أبطال مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي رمضان 2025

يواصل الفنان احمد مكي التحضير لمسلسه الجديد الغاوي، والذي بدأ تصويره في ديسمبر الماضي، ومن المقرر عرضه رمضان القادم 2025.

القائمة الكاملة لـ ابطال مسلسل الغاوي

وتضم قائمة أبطال مسلسل الغاوي، كل من أحمد مكى، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجي.

تفاصيل مسلسل الغاوي

وبدأ مكي تصوير مسلسل الغاوي في ديسمبر الماضي، وكان يحمب في البداية اسم مؤقت هو عين شمس، ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية الشعبية، حيث يظهر فيه أحمد مكي لأول مرة بعيدًا عن الكوميديا، ويقدم من خلاله شخصية شعبية، من إخراج محمد العدل الشهير بـ«ماندو»، وتأليف هاني سرحان.

قصة مسلسل الغاوي

تدور قصة مسلسل الغاوي في إطار اجتماعي شعبي، ويظهر مكي خلال الأحداث بشخصية مجرم تائب، وتتعرض عائشة بن احمد للخط في إحدى قرى الصعيد، وتواجه صراعات عديدة.

آخر أعمال أحمد مكي

وكان اخر أعمال أحمد مكي هو مسلسل الكبير أوي 8، دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ظهر خلال أحمد مكي بـ 3 شخصيات أشقاء وهم الكبير وجوني وحزلقوم، ويواجه كل منهم أزمات ومواقف كوميدية عديدة أثناء تواجدهم في المزاريطة بالصعيد.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

والمسلسل عُرض في 30 حلقة، ومن بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، وعبدالرحمن حسن، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل ومحمد ثروت وشيماء سيف، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج أحمد الجندي.