قبل "شباب امرأة".. أعمال جمعت غادة عبد الرازق وعبير صبرى

تشارك الفنان عبير صبري في مسلسل جديد تحت عنوان شباب امرأة بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.

أعمال جمعت غادة عبد الرازق وعبير صبرى

وهناك عدة اعمال جمعت بين غادة عبد الرازق وعبير صبرى، وكان آخرها فيلم اللى اختشوا ماتوا الذى عُرض فى عام 2016، وقبلها في 2014 قدمت غادة عبد الرازق مسلسل السيدة الأولى، والذى عُرض خلال موسم رمضان وشاركتها عبير صبرى البطولة، وتعاونا من خلال مسلسل مع سبق الإصرار، والذي عرض عام 2012.

ابطال مسلسل شباب امرأة

مسلسل شباب امرأة مكون من 15 حلقة، يشاركها في بطولته يوسف عمر، ومحمد محمود، وعبير صبري، وأحمد فتحي ومحمود حافظ، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.

تحضيرات مسلسل شباب امرأة

يواصل فريق عمل مسلسل "شباب امرأة" البروڤات التحضيرية، بحضور أبطال العمل، وطاقم الإخراج والإنتاج، وتشهد كواليس العمل استعدادات مكثفة، ويكون موقع الحارة الشعبية بأحد الاستديوهات هو الموقع الرئيسي للتصوير، ليعكس أجواء العمل.

اخر اعمال غادة عبدالرازق

وكان اخر اعمال غادة عبدالرازق هو مسلسل صيد العقارب الذي عرض رمضان الماضي 2024، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي وسيمون وأحمد الشامي ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة.

آخر أعمال عبير صبري

بينما آخر أعمال عبير صبري كان فيلم "ليلة العيد"، بطولة يسرا تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز والعمل تناول فكرة القهر الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا المصري وشارك فيه كل من ريهام عبدالغفور، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، سيد رجب، محمود حافظ.