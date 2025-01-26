بالصور.. لطيفة تشارك في فعاليات "أسبوع الخير" وإطلاق القافلة الشاملة لدعم قطاع غزة

بالصور.. لطيفة تشارك في فعاليات "أسبوع الخير" وإطلاق القافلة الشاملة لدعم قطاع غزة

الفجر الفني
لطيفة
لطيفة

 

 

شاركت الفنانة الكبيرة لطيفة في  فعاليات "أسبوع الخير" لدعم أهالي مدينة الأسمرات، وإطلاق القافلة الشاملة  لدعم قطاع غزة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وذلك بالمدينة الشبابية بحي الأسمرات،   من خلال صندوق تحيا مصر وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبيت الزكاة والصدقات المصري وبنك الطعام المصري.

بالصور.. لطيفة تشارك في فعاليات "أسبوع الخير" وإطلاق القافلة الشاملة لدعم قطاع غزة
بالصور.. لطيفة تشارك في فعاليات "أسبوع الخير" وإطلاق القافلة الشاملة لدعم قطاع غزة

ورافق الفنانة لطيفة  الاعلامية دعاء عامر وأمير رمزي ود.سامر يوسف وحرمه مهندسة الديكور رباب عبد العاطي والاعلامية بوسي شلبي.. وعدد من مشاهير المجتمع.

بالصور.. لطيفة تشارك في فعاليات "أسبوع الخير" وإطلاق القافلة الشاملة لدعم قطاع غزة

كما شاركت الفنانة لطيفة بفعاليات أسبوع الخير في مجال الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، ودعم ذوي الهمم، والتي شملت تفقد الهدايا المقدمة للعرائس الأولى بالرعاية،  والأنشطة الخاصة بذوي الهمم، وعددا من نماذج لمحتويات قافلة أسبوع الخير، ومعرض الحرف اليدوية، وملتقى توظيف الشباب، والقافلة الطبية، ومعرض الكساء، بجانب تفقد مكونات القافلة الطبية والشاملة لدعم قطاع غزة.

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