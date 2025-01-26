بعد غياب 3 سنوات.. كاظم الساهر يظهر مع حفيدتيه

خطف كاظم الساهر الأنظار بعد ظهوره مع حفيدتيه "سناء وآية"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

كاظم الساهر يظهر مع حفيدتيه

نشر كاظم الساهر، صورته مع حفيدتيه بعد غيابهما عن الظهور لفترة اقتربت من 3 سنوات، وعلق قائلًا: «‎يا هبة ربي من السما واجمل هدية»، ليتفاعل معه الجمهور بالإعجابات والتعليقات.

وكان اخر ظهور لـ كاظم الساهر مع حفيدتيه ظهرت في عام 2022، وتبلغ سناء 14 عامًا، أما آية فتبلغ حاليًا 11 عامًا.

أحدث أعمال كاظم الساهر

سبق، وأحيا كاظم الساهر حفل غنائي ساهر له ليلة الأربعاء 18 ديسمبر 2024، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان بين ثقافتين، وخلال الحفل، تألق بباقة من أجمل أغانيه الطربية، منها: (صغير وملعب، يا ساكنة حينا، أنا وليلى).

كما طرح ألبومه الجديد "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا".

اخر اعمال كاظم الساهر

وكان اخر اعمال كاظم الساهر، هو طرح أولى أغنياته ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملًا في عيد الحب المقبل.

كلمات اغنية يا وفية

" ألله يعلم يا وفيَّة، كم ضاقت الدنيا عليَّ، لما أضَعْتُكِ من يديَّ، ‏عمري اعذريني سامحيني، سيذوب قلبي من حنيني، عمري اعذريني سامحيني، سيذوب قلبي من حنيني، ألله ألله يعلم يا وفَّية، كم ضاقت الدنيا عليَّ، لما أضَعْتُكِ من يديَّ، ‏إني أمام الناس أُعلنها جنيت.. جنيت، لا أستحي لو بين قدميك ارتميت، إني أمام الناس أُعلنها جنيت.. جنيت، لا أستحي لو بين قدميك ارتميت، لو أنتِ سامحتِ وقلتِ لي تعال.. تعال، بكى قلبي فرحا ًودمع العين سال، من قال لا يبكي الرجال"