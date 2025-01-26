منة شلبي: كنت أرغب في تقديم نوعية مختلفة من الأعمال في مسيرتي ولا أهتم بالشائعات

الفجر الفني
منة شلبي
منة شلبي

كشفت منة شلبي كواليس في مسيرتها الفنية، كما تحدثت عن طريقة تعاملها مع الشائعات، وذلك ضمن لقائها مع برنامج لانا والنجوم، على قناة سكاي نيوز عربية.

بدايات منة شلبي

وقالت منة: الجمهور كان يراني إمرأة جميلة فقط وقتها، وكنت أرغب في تقديم نوعية مختلفة من الأعمال في مسيرتي، وفي 2015 عشت مرحلة جديدة في مشواري، حيث قدمت وقتها فيلم نوارة، وغيرت من طريقة تقمصي للشخصيات التي ألعبها.

شائعة زواج منة شلبي

واختتمت منة شلبي حديثها: كنت مشغولة بتصوير أحد الأعمال من قبل، وفجأة سمعت شائعة أنني تزوجت زواجًا أسطوريًا في السر، وأنا لا أهتم بهذه الشائعات، وفوجئت بسؤال والدي عن هذا الأمر، فاضطريت للرد ونفي هذه الأكاذيب.

أحدث أعمال منة شلبي 

ومن ناحية أخرى، تنتظر منة شلبي فيلم هيبتا 2 الذي يجمعها بعدد من النجوم منهم كريم فهمي ومحمد ممدوح ومن إخراج هادي الباجوري، تدور أحداثه في إطار دراما رومانسي، وهو من تأليف من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري. 

كما تشارك في فيلم فرقة الموت الذي تدور أحداثه حول ضابط وفرقته المعاونة يكلف بالقبض على خط الصعيد وهو أحد أبرز الأعمال لأحمد عز في الفترة المقبلة، حيث يشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين، منة شلبى، بيومى فؤاد، عصام عمر، بالإضافة على مجموعة من ضيوف الشرف، تأليف صلاح الجهينى، إخراج أحمد علاء.

آخر أعمال منة شلبي

وكان آخر أعمال منة شلبي هو فيلم الهوى سلطان، يدور إطار اجتماعي رومانسي، ويتناول قصة فتاة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقاءهما وأسرتيهما، قبل أن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما، وتتوالى الأحداث التي تحمل مفاجآت عديدة، حيث يصبحان في حيرة من أمرهما بسبب العديد من المستجدات في حياة كل منهما، والفيلم من بطولة أحمد داود، منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري.

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