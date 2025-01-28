بـ مكرهتوش..تامر عاشور يتربع على عرش تريند يويتوب

الفجر الفني
تامر عاشور
تامر عاشور

 

 

استحوذ تامر عاشور على تريند يويتوب بعد 12 يوم فقط من طرح أحدث ألبوماته، حيث نجحت أغنية "مكرهتوش" في تصدر تريند يويتوب وحققت نجاح كبير يقترب من 4 مليون مشاهدة.

 


تفاصيل الأغنية

 

 

والأغنية من كلمات عليم ومن ألحان مصطفى العسال.


 

 

كلمات الأغنية


كان ما بينا ايام وحياة

عمر حلو انا عشته معاه

ف الطبيعي أشوفه أسلم

عادي يعني سلام لله

أنا مكرهتوش

ولا هقدر اقول انا مابحبوش

ولا مين غلطان

ولا مين خسران

ولا مين اللي جمايله مايتعدوش

أنا مكرهتوش
راحت لياليه

والإحساس بيه

عادي زي اتنين غرب وماتقابلوش

 

مهما يحصل مش هعاديه

ولا هتوصل أشمت فيه

بس لو يجمعنا مكان مش لدرجة أني اناديه

 

أنا مكرهتوش

ولا هقدر اقول انا مابحبوش

ولا مين غلطان

ولا مين خسران

ولا مين اللى جمايله مايتعدوش

 

أنا مكرهتوش

بس بحس ان انا معرفهوش

راحت لياليه

عادى زى اتنين غرب وماتقابلوش

 

 

تفاصيل ألبوم يااه


الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا مكرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

أبرز تصريحات تامر عاشور أبرز تصريحات تامر عاشور مؤخرا ألبوم ياه اغنية انا مكرهتوش

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