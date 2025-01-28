ياسر قنطوش: حفظ شكوى شركة روتانا ضد شيرين عبد الوهاب واستبعاد شبهة جنحة السب والقذف

أعلن ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفظ القضية رقم القضية رقم 9069 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية وبرقم 1757 لسنة 2024 جنح قسم ثان الشيخ زايد وبرقم 96 لسنة 2025 شكاوى مالية، التي اتهمت خلالها الفنانة شيرين عبد الوهاب بالاساءة لـ شركة روتانا.

وأكد ياسر قنطوش خلال بيان صحفي له، أن جهات التحقيق قررت بناء على طلب وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب، استبعاد شبهة جنحة القذف المثارة بالأوراق، وثانيا إلغاء رقم الجنحة وحفظها إداريا.

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب:

وكان آخر أعمال شيرين عبد الوهاب هي أغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي، طرحت مؤخرا آخر أعمالها الغنائية وهي أغنية بعنوان "ابتسمت" كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتعد آخر أغاني ألبومها الجديد والذي طرحت منه 7 أغان متنوعة بين الكلاسيكية والحديثة والرومانسية، كما طرحت 6 أغانٍ من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهي "قالك نسيني، بتمنى أنساك، عسل حياتي، يقابل حبيبي، ما زال على البال، هنحتفل".