هكذا ظهرن نجمات مسلسل 'إخواتي' بطولة نيللي كريم رمضان 2025

طرحت الصفحة الرسمية لمنصة شاهد علي الانستجرام، بوسترات بطلات مسلسل إخواتي المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

نجمات مسلسل إخواتي بطولة نيللي كريم رمضان 2025

وظهر في البوسترات بطلات مسلسل إخواتي وهم يتصدرن البوستر والفنانات هن: نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي.

ابطال مسلسل إخواتي

ويتكون مسلسل إخواتي من 15 حلقة، ومن بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، وعلي صبحي، والعمل من تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

تغير اسم المسلسل

وكان قد استقر صناع المسلسل مؤخرًا على الاسم النهائي للمشروع، وهو إخواتي، بعدما كان يحمل العمل في البداية اسم ناقص ضلع وتم تغييره إلى جاني في المنام، وأخيرًا إخواتي.

قصة مسلسل إخواتي

والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، حول 4 شقيقات هن نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، وهن مترابطات وعلاقتهن جيدة، ولكن تحدث مفاجأة تقلب مجرى الأحداث وتسبب أزمات بينهن.

احدث أعمال نيللي كريم

ومن ناحية أخرى، تنتظر نيللي كريم عرض أكثر من عمل جديد خلال الفترة المقبلة، ومنها فيلم هابي بيرزداي الذي انتهت من تصويره منذ فترة طويلة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش العديد من القضايا الهامة أبرزها عمالة الأطفال، بالإضافة إلى فيلم صيف 67 الذي تنتظر تحديد موعد عرضه ويشاركها في بطولته أمير المصري.

اخر اعمال نيللي كريم

وكان آخر أعمال نيللي كريم هو مسلسل "فراولة"، الذي عرض العام الماضي فى موسم رمضان، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وشاركها بطولته: شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.