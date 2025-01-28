هكذا يظهر طه دسوقي في البرومو الأول لمسلسل ولاد الشمس رمضان 2025

الفجر الفني
طه دسوقي
طه دسوقي

كشف الفنان طه دسوقي عن شخصيته في مسلسل ولاد الشمس رمضان 2025، بعدما طرح عبر حسابه على إنستجرام، البرومو الأول للعمل. 

 

طه دسوقي في مسلسل ولاد الشمس

وظهر طه دسوقي في البرومو بلوك مختلف عليه، وهو يتحدث عن يُتمه، ويكشف حزنه لحرمانه من العائلة، ورغبته في الزواج من أجل تكوين عائلة خاص به. 

أبطال مسلسل ولاد الشمس

ويمثل مسلسل ولاد الشمس أول بطولة مشتركة بين مالك وطه، ويشاركهما في البطولة محمود حميدة، فرح يوسف، معتز هشام، مريم محمود الجندي، وجلا هشام، والعمل مكون من 15 حلقة، ومن تأليف مهاب طارق، فكرة أحمد مالك، إخراج شادي عبدالسلام، وإنتاج الشركة المتحدة.

أحدث أعمال طه دسوقي

ومن ناحية أخرى، يُعرض حاليًا لـ طه دسوقي مسلسل فقرة الساحر، على منصة يانغو بلاي، يتناول قصة 3 أصدقاء منذ الطفولة يعملون في النصب من أجل كسب المال، ويشاركه البطولة أسماء جلال، علي قاسم، وليد فواز، عابد عناني، إسماعيل شرف، ودونا إمام، مع عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد زاهر وبسمة وفتوح أحمد، والعمل من تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن، وإنتاج طارق الجنايني.

آخر أعمال طه دسوقي

وكان آخر أعمال طه دسوقي هو مسلسل موضوع عائلي 3 مع ماجد الكدواني، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وضم نور اللبنانية، رانيا يوسف، رنا رئيس، محمد شاهين، سماء إبراهيم، محمد رضوان، ومحمد القس، ومن إخراج أحمد الجندي.

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