أكثر من 10 ملايين.. إجمالي إيرادات فيلم "6 أيام "خلال أسبوعين

الفجر الفني
فيلم 6أيام
فيلم 6أيام

انضم فيلم “6 أيام” لموسم أفلام رأس السنة 2025، والذي يعد تجربة شبابية رومانسية تجمعهما لأول مرة، وحصد إجمالي إيرادات بلغت 10 ملايين و294 آلاف خلال 13 أيام من عرضه، محتلًا المركز الثاني في شباك تذاكر، حسبما صرح الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

 

 

تدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددا وقد اتخذ كلا منهما مسارا مختلفا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويا أم لا؟ الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة.

 

 

 

أبطال وصناع فيلم "6 أيام"

 

ويُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من النجم الشاب أحمد مالك، والنجمة الشابة آية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي، ويحمل الفيلم العديد من الأفكار الفلسفية حول الاختلاف والبعد والنضج والتحولات العاطفية مع مرور الزمن، وكيف أن مشاعر الحب تتأثر بالزمن.

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ارتفاع إيرادات فيلم "6أيام"
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