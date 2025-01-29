رعب وسحر أسود.. سر تصدر دوللي شاهين للترند (صور)

تصدرت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، تريند جوجل بعد احتفالها أمس بحفل توقيع كتابها الأول "هودو" في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ56.

رعب وسحر أسود.. سر تصدر دوللي شاهين للترند

الكتاب يمثل أول تجربة روائية لها في عالم الرعب، حيث تم إطلاقه بالتعاون مع الكاتب محمد المخزنجي والمخرج مؤمن يوسف، وحضر الحفل ابنتها نور، وعصام ميلاد نصرالله المستشار الإعلامي للمطربة دوللي شاهين عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك ابنتها نور.

أقيم حفل توقيع "هودو" في أجواء احتفالية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع دوللي شاهين.



وعبرت دوللي عن سعادتها بإطلاق كتابها الأول، مشيرة إلى أن هذا العمل يمثل خطوة جديدة في مسيرتها الفنية، ويتناول الكتاب قصة لعنة حلت على عائلة عاشت في خمسينات القرن العشرين بسبب قتلهم خادمة استخدمت السحر الأسود، مما يثير العديد من الأحداث الغامضة والمشوقة.