بإطلالة مختلفة.. ياسمين صبري تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها وسط الثلج، وجاء ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

إطلالة ياسمين صبري

وتألقت ياسمين بتيشيرت باللون الأبيض ونسقت مع بنطلون وجاكيت باللون الأبيض، وأعتمدت على الميكب البسيط الهادئ الذي يليق مع ملامحها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطريقة جذابة.

بإطلالة مختلفة.. ياسمين صبري تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها



وفي سياقٍ آخر، تواصل النجمة ياسمين صبري تصوير مسلسل "ضل حيطة"، المكون من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع أبطال العمل وضمت قائمة المسلسل بجانب ياسمين صبري كل من، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

آخر أعمال ياسمين صبري

يذكر أن ياسمين صبرى عرض لها مؤخرًا في السينمات فيلم أبو نسب الذي جمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.