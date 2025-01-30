بين الرومانسية والتشويق.. ياسمين عبد العزيز تتألق في "وتقابل حبيب" رمضان 2025

بين الرومانسية والتشويق.. ياسمين عبد العزيز تتألق في "وتقابل حبيب" رمضان 2025

الفجر الفني
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

 

 

 

روجت منصة WATCH IT لمسلسل “وتقابل حبيب”، بطولة ياسمين عبد العزيز، من خلال نشر بوستر دعائي لها، وكتبت المنصة عبر صفحتها على فيس بوك: “هنخطف قلبك بحكاية رومانسية تشويقية مع ياسمين عبد العزيز فى مسلسل وتقابل حبيب”.

بين الرومانسية والتشويق.. ياسمين عبد العزيز تتألق في "وتقابل حبيب" رمضان 2025

ياسمين عبد العزيز تستعد للعودة بقوة في رمضان 2025 بمسلسل “وتقابل حبيب”


تعيش النجمة ياسمين عبد العزيز حالة من النشاط الفني، حيث تواصل حاليًا تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد “وتقابل حبيب”، الذي تعود من خلاله إلى سباق الدراما الرمضاني 2025 بعد غيابها عن موسم العام الماضي.


والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، ورشوان توفيق، إلى جانب ظهور مميز لـمحمود ياسين جونيور.

 

“وتقابل حبيب” يعد عودة قوية لياسمين إلى عالم الدراما الاجتماعية الممزوجة بالتشويق والرومانسية، ومن المتوقع أن يكون أحد أبرز الأعمال في موسم رمضان 2025، مع استمرار الكشف أسماء جديدة من فريق العمل خلال الفترة المقبلة.

 

كما بدأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بانطلاق تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “زوجة رجل مش مهم” برفقة الفنان أكرم حسني، والفيلم من تأليف شريف الليثي، واخراج معتز التوني.

3 أعمال درامية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي أبرز تصريحات ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز أحمد عبد الله ينضم لمسلسل “وتقابل حبيب” بدور رجل أعمال القائمة الكاملة لأبطال مسلسل وتقابل حبيب

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