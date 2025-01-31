في أول جمعة من شهر "شعبان".. ريهام عبد الغفور تدعو لوالدها الراحل



حرصت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور على إحياء ذكرى والدها الراحل، حيث نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، داعية له، تزامنًا مع أول جمعة من شهر شعبان، داعية الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

ولقيت منشوراتها تفاعلًا واسعًا من متابعيها ومحبيها، الذين شاركوها بالدعاء لوالديها بالمغفرة والرحمة، وتُعرف ريهام عبد الغفور بعلاقتها القوية بأسرتها، حيث تتحدث دائمًا عن فضل والديها في مسيرتها الفنية والشخصية.

يُذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور كانت قد فقدت والدها، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، في وقت سابق، ما ترك أثرًا كبيرًا في حياتها، حيث تعبر عن اشتياقها له باستمرار عبر منشوراتها.

تستعد الفنانة ريهام عبد الغفور للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “ظلم المصاطب”، الذي يشاركها في بطولته إياد نصار وفتحى عبد الوهاب، وهو من إخراج هاني خليفة.

أما آخر أعمالها كان مسلسل “رشيد” الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته تمامًا ويؤدي إلى دخوله السجن.

شارك في البطولة إلى جانب ريهام عبد الغفور كل من محمد ممدوح، تامر نبيل، خالد كمال، صلاح عبد الله، ونهلة سلامة، كما ظهرت كل من هالة صدقي وانتصار كضيفتي شرف.