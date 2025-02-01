محمد صبحي عن اعتذار أيمن بهجت قمر: بحبه جدًا وأنا مع حرية الرأي دون تجريح

الفجر الفني
محمد صبحي
محمد صبحي

 

تحدث الفنان الكبير محمد صبحي عن اعتذار الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، مؤكدًا أنه لم يسمع التصريحات التي اعتذر عنها، لكنه يقدر الاعتذار كصفة إنسانية عظيمة.

 

 

محمد صبحي يرد ع اعتذار ايمن بهجت قمر 

 

وقال محمد صبحي، خلال استضافته في برنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: "أنا بحب أيمن بهجت قمر جدًا، ومش عايز أعرف كان قال إيه، لأن الشخص اللي بيعتذر عندي شيء عظيم جدًا".

 

 

وأضاف: "أنا مع حرية الرأي، ومن حق أي شخص يقول إنه مش بيحب محمد صبحي، وماعنديش مشكلة في ده، لكن دون تجريح".

واستكمل محمد صبحي كلامه: "أنا بحب أيمن كشخص، وبحب شعره وشغله، وتعاملنا مع بعض قبل كده، لكن لم يجمعنا عمل فني مكتمل. ومع ذلك، اعتذاره له قيمة كبيرة عندي".


 

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