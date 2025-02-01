فيلم “الدشاش” يكتسح السينمات ويقترب من 56 مليون جنيه في أقل من شهر

فيلم “الدشاش” يكتسح السينمات ويقترب من 56 مليون جنيه في أقل من شهر

الفجر الفني
فيلم الدشاش
فيلم "الدشاش"

 

 

يواصل فيلم “الدشاش”، بطولة النجم محمد سعد، تحقيق نجاح كبير في شباك التذاكر، حيث حصد أمس الخميس مليون و334 ألف جنيه، لترتفع إجمالي إيراداته إلى 56 مليون جنيه خلال 29 يومًا فقط، وبهذا الأداء القوي يؤكد استمرارية الفيلم في جذب الجماهير وتحقيق أرقام مميزة في دور العرض السينمائية.

فيلم “الدشاش” يكتسح السينمات ويقترب من 56 مليون جنيه في أقل من شهر


أحداث فيلم "الدشاش"

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.

 


أبطال فيلم “الدشاش”

ويضم فيلم الدشاش بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.

 

يعود النجم محمد سعد إلى شاشة السينما بفيلم “الدشاش” بعد غياب استمر 5 سنوات، حيث كان آخر أعماله فيلم “محمد حسين” الذي عُرض عام 2019، شارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، وفاطمة كشري. الفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.

أحمد حلمي يهنئ محمد سعد على الدشاش لوك جامد وفيلم حديد ابطال فيلم الدشاش الدشاش يجمع الكوميديا بالتشويق محمد سعد في إطلالة جديدة وزينة تعود إلى الشاشة الكبيرة القائمة الكاملة لأبطال الدشاش لـ محمد سعد أحمد فتحي صاحب جيم واسمه كلابظ في مسلسل الحاج إكسلانس بطولة محمد سعد

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