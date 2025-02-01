محمد صبحي: القوى العظمى في العالم ظالمة.. فيديو

انتقد الفنان محمد صبحي سياسات القوى العظمى في العالم، مؤكدًا أنها تتسم بالظلم، إذ قامت بإلغاء الاتفاقيات والمواثيق التي وُضعت لضمان استقرار العالم واستمراره بشكل عادل.

تصريحات محمد صبحي:

وأوضح محمد صبحي، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد، أن الاعتداءات بين الدول أمر وارد، لكن التساؤل الأهم: من يحكم هذه النزاعات؟، مشيرًا إلى وجود كيانات دولية مثل الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، التي من المفترض أن تضع حدًا لهذه التجاوزات، إلا أن العدو اليوم يتجاهل هذه المؤسسات تمامًا ويضرب بقراراتها عرض الحائط.

أشار صبحي إلى أن منظمات حقوق الإنسان أصبحت تطبق معاييرها بانتقائية، حيث تُفرض على بعض الدول بينما تُستثنى دول أخرى وفقًا للمصالح السياسية، مضيفًا أن المواطن العربي أصبح طرفًا في مخطط واسع يستهدف إعادة تشكيل خريطة المنطقة، وهو أمر لم يعد خفيًا، بل تم الإعلان عنه صراحة في الولايات المتحدة.

وأكد أن مصر ليست بمنأى عن هذه المؤامرات، بل كانت مستهدفة بشكل خاص لكونها القوة الأبرز في المنطقة. وشدد على أن التحدي الحقيقي الذي يواجهه الشعب المصري حاليًا هو "معركة الوعي"، حيث يلعب الإعلام دورًا محوريًا في كشف الحقائق وتوعية المواطنين بالمخاطر المحدقة.

في ختام حديثه، لفت صبحي إلى أن حدود مصر الأربعة مشتعلة بالصراعات لأول مرة في التاريخ، مما يعكس حجم التحديات التي تحيط بالبلاد، مؤكدًا على ضرورة أن يكون كل مواطن مدركًا لحجم المؤامرات التي تستهدف مصر والمنطقة بأكملها، داعيًا إلى التكاتف والوعي لمواجهة هذه المخاطر.