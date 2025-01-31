56 مليون.. إجمالي إيرادات فيلم "الدشاش" خلال شهر من عرضه

الفجر الفني
بوابة الفجر

انضم فيلم "الدشاش" للنجم محمد سعد، ليشارك في منافسة دور العرض السينمائية يوم 1 يناير، وحقق إيرادات بلغت مليون و334 ألف جنيه، متفوقًا على جميع الأفلام السينمائية المتنافسة في موسم رأس السنة، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى أكثر من 56 مليون جنيه.

 


قصة فيلم الدشاش

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.



أبطال فيلم الدشاش 


ويضم فيلم "الدشاش" بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.

ابطال فيلم الدشاش العرض السينمائي دور العرض السينمائية ريم محمود دور العرض السينمائي رشوان توفيق خالد الصاوي محمد يوسف محمد جمعه مريم محمود

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