رمضان 2025.. أكرم حسني يكشف عن البوستر الرسمي لـ مسلسل "الكابتن"

الفجر الفني
اكرم حسني
اكرم حسني

كشف الفنان أكرم حسني عن البوستر الرسمي لمسلسل "الكابتن"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

 

ونشر "حسني" البوستر، معلقًا عليه قائلًا: "كابتن حسام عز الدين يتمنى لكم رحلة سعيدة، ورمضان كريم".

 

تفاصيل مسلسل "الكابتن"

ويشارك في بطولة العمل بجانب أكرم حسني عدد كبير من الفنانين أبرزهم: آية سماحة، وسوسن بدر، ورحمة أحمد، وأحمد عبد الوهاب، وأحمد الرافعي، وعمر شوقي، وسامي مغاوري، ومحمد رضوان، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني.

 

 

آخر أعمال أكرم حسني

 

ويذكر أن آخر أعمال أكرم حسني الدرامية، هو مسلسل "بابا جيه"، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2024.

آخر أعمال أكرم حسني الفنان أكرم حسني رمضان 2025 مسلسل الكابتن

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