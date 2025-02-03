أحمد جمال يروج لأغنيته الجديدة “سعادة بس”: "استنوا أغنيتي يوم الأربعاء"

الفجر الفني
أحمد جمال
أحمد جمال

 


روج النجم أحمد جمال لأحدث أغنياته بعنوان “سعادة بس”، حيث نشر البوستر الدعائي على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، معلنًا عن موعد طرح الأغنية يوم الأربعاء 5 فبراير.

أحمد جمال كتب في منشوره: “استنوا أغنيتي الجديدة سعادة بس يوم الأربعاء 5 فبراير”، متشوقًا لمشاركة العمل مع جمهوره.

أحمد جمال يروج لأغنيته الجديدة “سعادة بس”: "استنوا أغنيتي يوم الأربع"

كما احتفل المطرب أحمد جمال مؤخرًا بخطوبته على فرح الموجي في جو عائلي مميز، حيث اقتصر الاحتفال على الأهل والأقارب في أجواء دافئة وهادئة.


وفي سياق آخر، طرح أحمد جمال آخر أغنياته بعنوان “مابيعتذرش”، التي نالت إعجاب جمهوره فور صدورها، الأغنية من كلمات محمد البنداري، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع وميكس وماستر من تنفيذ وسام عبد المنعم.

 

كلمات أغنية “مابيعتذرش”

تتميز أغنية “مابيعتذرش” بالكلمات العاطفية التي تعبر عن القلق والحيرة في الحب، حيث تقول كلماتها:
“مبيعترفش بغلطه مره، وقلبه قاسي مبيعتبرش، ان العتاب في الحب أصلًا شيء أساسي، قلقان عليه، وخايف لأذيه مع ان عمر القسوة دي ما كانت اختصاصي، وده كبرياؤه مضيعه ولا زعلي قادر يمنعه، وسكوتي مبقاش ينفعه والحل فين ده كتير حاولت افهمه مش قصدي اسيبه واندمه، ولو الغياب هيعلمه هبعد سنين ده ما يتضمنش، ومايتفهمش إزاي بيتحمل فراقي وما بتصدمش علشان اكيد حبيت زيادة، ومن غبائي واستنى ايه كرهني فيه من ضعفي ليه اتمسكت بيه، وده حبه دائي وده كبرياؤه مضيعه ولا زعلي قادر يمنعه، وسكوتي مبقاش ينفعه والحل فين ده كتير حاولت افهمه مش قصدي اسيبه واندمه ولو الغياب هيعلمه هبعد سنين.”

 

ويواصل أحمد جمال إثراء الساحة الفنية بأعماله المميزة، ويبدو أن هذه الأغنية ستظل راسخة في ذاكرة محبيه.

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