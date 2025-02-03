أكرم حسني يتصدر بوستر “الكابتن”.. كوميديا جديدة في رمضان 2025

كشفت منصة WATCH IT الرقمية عن البوستر الرسمي لمسلسل “الكابتن”، الذي يقوم ببطولته النجم أكرم حسني، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025.

وتصدر البوستر الرسمي أبطال العمل، وعلى رأسهم أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، ورحمة أحمد، إلى جانب مجموعة من النجوم الآخرين.

Watch It تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني



ويندرج هذا المسلسل المرتقب ضمن قائمة الأعمال المميزة التي تجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، ومن المتوقع أن يحظى بمتابعة واسعة بالنظر إلى شعبية أكرم حسني والأعمال السابقة التي حققت نجاحًا كبيرًا.



تفاصيل مسلسل “الكابتن”

المسلسل مكون من 15 حلقة، وهو من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري. يشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم:

• أكرم حسني

• آية سماحة

• سوسن بدر

• سامي مغاوري

• أحمد عبد الوهاب

• عمر شوقي

• أحمد الرافعي

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي يحمل طابعًا فانتازيًا، ما يجعله أحد أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني.



تجربة الـ15 حلقة مستمرة

يكرر أكرم حسني تجربة مسلسلات الـ15 حلقة بعد نجاحه في رمضان الماضي بمسلسل “بابا جه”، الذي شارك فيه نخبة من الفنانين، منهم نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، ومحمود البزاوي. تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

أكرم حسني وياسمين عبد العزيز في فيلم جديد

على صعيد آخر، يجتمع أكرم حسني مع النجمة ياسمين عبد العزيز في فيلم جديد يحمل عنوان “زوجة رجل مش مهم”. الفيلم من تأليف شريف الليثي، إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي. بدأ تصوير العمل الشهر الماضي، ومن المتوقع استكماله بعد انتهاء تصوير مسلسلات رمضان 2025.

بهذا التنوع بين الدراما الكوميدية والفانتازيا والسينما، يواصل أكرم حسني إثبات مكانته كواحد من أبرز نجوم الكوميديا في الوقت الحالي.