أكرم حسني يستعد لبطولة “الكابتن” في رمضان 2025: دراما كوميدية بطابع فانتازي

روجت قناة دي إم سي لمسلسل “الكابتن”، بطولة النجم أكرم حسني، المقرر عرضه في رمضان 2025، وكتبت عبر صفحتها على إنستجرام: “أكرم حسني في رمضان 2025 على شاشات المتحدة.. شهر الفرحة دراما المتحدة.”

قناة دي إم سي تروج لمسلسل “الكابتن”



تفاصيل مسلسل “الكابتن”

المسلسل مكون من 15 حلقة، وهو من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري. يشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم:

• أكرم حسني

• آية سماحة

• سوسن بدر

• سامي مغاوري

• أحمد عبد الوهاب

• عمر شوقي

• أحمد الرافعي

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي يحمل طابعًا فانتازيًا، ما يجعله أحد أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني.



تجربة الـ15 حلقة مستمرة

يكرر أكرم حسني تجربة مسلسلات الـ15 حلقة بعد نجاحه في رمضان الماضي بمسلسل “بابا جه”، الذي شارك فيه نخبة من الفنانين، منهم نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، ومحمود البزاوي. تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

أكرم حسني وياسمين عبد العزيز في فيلم جديد

على صعيد آخر، يجتمع أكرم حسني مع النجمة ياسمين عبد العزيز في فيلم جديد يحمل عنوان “زوجة رجل مش مهم”. الفيلم من تأليف شريف الليثي، إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي. بدأ تصوير العمل الشهر الماضي، ومن المتوقع استكماله بعد انتهاء تصوير مسلسلات رمضان 2025.

بهذا التنوع بين الدراما الكوميدية والفانتازيا والسينما، يواصل أكرم حسني إثبات مكانته كواحد من أبرز نجوم الكوميديا في الوقت الحالي.