“شهادة معاملة أطفال”.. محمد هنيدي يعود للدراما في رمضان 2025 بمغامرة كوميدية جديدة

الفجر الفني
محمد هنيدي
محمد هنيدي

 

 

كشفت منصة WATCHIT الرقمية عن البوستر الرسمي لمسلسل “شهادة معاملة أطفال”، الذي ينطلق ضمن السباق الرمضاني 2025، في تجربة كوميدية جديدة للنجم محمد هنيدي، والذي يعود بها إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب دام 6 سنوات.

 

قصة المسلسل وأبطاله

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي مليء بالمفارقات الطريفة، حيث يجسد محمد هنيدي شخصية محامٍ يواجه العديد من التحديات الغريبة والمضحكة أثناء تعامله مع القضايا التي يتولاها، ويشاركه البطولة مجموعة من النجوم، من بينهم:
• محمود حافظ
• نهى عابدين
• جيهان خليل
• صبري فواز
• سما إبراهيم
• وعدد آخر من الفنانين

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة United Studios.

 

هنيدي يعود للدراما بعد “أرض النفاق”

يعود محمد هنيدي بهذا المسلسل إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب استمر منذ عام 2018، حين قدم مسلسل “أرض النفاق”، المقتبس من الرواية الشهيرة للكاتب يوسف السباعي، والتي سبق تقديمها في فيلم سينمائي من بطولة فؤاد المهندس وشويكار وإخراج فطين عبد الوهاب.

 

وليد فواز في رمضان 2025 بعملين مميزين

يشارك النجم وليد فواز في “شهادة معاملة أطفال”، كما يتواجد في مسلسل آخر ضمن موسم رمضان 2025، وهو “جودر 2”، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، إلى جانب كوكبة من النجوم، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

وليد فواز في مسلسل “شهادة معاملة أطفال”

يترقب الجمهور “شهادة معاملة أطفال” كواحد من أبرز الأعمال الكوميدية المنتظرة في رمضان 2025، خاصة مع عودة محمد هنيدي، الذي لطالما أمتع المشاهدين بأدواره الكوميدية التي تحمل طابعًا خاصًا من الطرافة والذكاء.

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