طرح البوستر الرسمي لمسلسل النص بطولة أحمد أمين رمضان 2025

الفجر الفني
مسلسل النص
مسلسل النص

شاركت الشركة المنتجة لمسلسل النص بطولة أحمد أمين، البوستر الرسمي للعمل المنتظر، تمهيدًا لعرضه في ماراثون رمضان 2025.

وظهر ابطال مسلسل النص متصدرين البوستر الرسمي لمسلسل النص بطولة أحمد أمين. 

ابطال مسلسل النص 

ويشارك ببطولته كل من صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي، إخراج حسام علي.

قصة مسلسل النص 

وتشهد أحداث مسلسل “النص” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد أمين القبض عليه، بعد تعديه على أحد جنود الاحتلال في هذه الفترة التي تدور فيها أحداث العمل.

اخر اعمال الفنان أحمد أمين

وكان اخر اعمال الفنان أحمد أمين خلال العام الماضي كضيف شرف بأكثر من عمل درامي منها مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنان طه دسوقي، ومسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

كما ان اخر اتماله "ساعته وتاريخه" وسط بطولة عدد كبير من النجوم والوجوه الشابة، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، وعرض المسلسل مطلع شهر ديسمبر 2024.مسلسل النصمسلسلات رمضان 2025أحمد أمين

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