"مي كساب تُوجه رسالة مؤثرة عبر إنستجرام عن القيم والأخلاق: العدل الإلهي هو الفاصل"

في لفتة إنسانية تلامس القلوب، وجهت الفنانة مي كساب رسالة قوية لجمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، تحث فيها على التمسك بالأخلاق والمبادئ، مؤكدة أن العدل الإلهي هو ما يحدد مصير الإنسان في النهاية.

منشور مى كساب:

وقد كتبت كساب في منشورها: "أوعى تزعل إنك متربي.. أوعي تزعل إنك ابن أصول.. أصل في الآخر طولت قصرت ربك عدل."

تأتي هذه الكلمات في وقت حساس حيث يعاني العديد من الناس من صعوبات الحياة، وهو ما يعكس إيمان مي العميق بأن القيم الأصيلة تظل ثابتة رغم التحديات.

كما تُظهر الرسالة إيمانها العميق بأن الإنسان يجب أن يظل متمسكًا بمبادئه حتى وإن بدا أنه يتعرض للظلم أو التخلي، فالأمور في النهاية ستكون عادلة.

من جانب آخر، تستعد مي كساب للمشاركة في المسلسل الدرامي المنتظر "نون النسوة" المقرر عرضه في رمضان 2025.

العمل يُعتبر من أبرز الأعمال التي ستتنافس في هذا الموسم، حيث يعتمد على تقديم بطلتين نسائيتين ويجمع بين العديد من النجوم، وتلعب فيه مي دور البطولة الأولى.

المسلسل مكون من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر، ومن إنتاج مها سليم.

المسلسل ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية التي تبرز القضايا النسائية ويعكس واقع المجتمع العربي بشكل يتسم بالعمق والصدق.

هذا العمل يُعدّ خطوة جديدة في مسيرة مي كساب الفنية، التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تحرص دائمًا على تقديم أدوار تتسم بالتنوع والعمق.

آخر أعمال مى كساب:

ويُذكر أن مي كساب قد حققت نجاحًا كبيرًا في الموسم الدرامي الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "العتاولة"، الذي عرض في رمضان 2024 وحقق مشاهدات عالية.

المسلسل شارك فيه عدد من النجوم البارزين مثل أحمد السقا وطارق لطفي وزينة، وحقق نجاحًا واسعًا بفضل الأداء القوي لكل من شارك فيه.

كذلك، لم تقتصر نجاحات مي كساب في رمضان الماضي على "العتاولة"، بل شاركت المنتجة مها سليم أيضًا في إنتاج مسلسلين آخرين كانا حاضرين في الموسم الدرامي، مما يعكس التعاون المثمر بين النجوم والمبدعين في صناعة الدراما المصرية.

من خلال هذه المشاريع الفنية المتنوعة، تواصل مي كساب التأكيد على أنها ليست مجرد فنانة تتمتع بالموهبة، بل هي أيضًا شخصية تؤمن بأهمية القيم الإنسانية والمبادئ الراسخة في المجتمع.